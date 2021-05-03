В «Боруссии» сделали заявление о будущем Холанда

Нападающий Эрлинг Холанд с высокой долей вероятности не покинет дортмундскую «Боруссию» в ближайшее летнее трансферное окно.

Об этом сообщил спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель. По его словам, в клубе есть согласие с 20-летним футболистом по этому поводу.

«Я понимаю, что Эрлинг Холанд будет играть за «Боруссию» в новом сезоне. Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью отождествляет себя с клубом», — приводит слова Келя Daily Mail.

Норвежец защищает цвета дортмундской команды с января 2020 года. В нынешнем сезоне на счету Холанда 37 голов и 11 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.

В СМИ писали о предметном интересе к форварду со стороны большинства топ-клубов Европы, а также говорилось о том, что представитель Холанда якобы уже провел предварительные переговоры с «Барселоной» и мадридским «Реалом». Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в €110 млн.

Ранее сообщалось, что агент Мино Райола хочет сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой €1,1 млн в неделю в одном из клубов, который им интересуется.