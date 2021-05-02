Глава «Газпрома» поздравил «Зенит» с победой в чемпионате

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием третьего подряд титула чемпиона России.

«Третий подряд чемпионский трофей на нашей аллее. Золотой аллеей гордится футбольная столица. «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В решающем матче питерцы разгромили идущий вторым «Локомотив» со счетом 6:1. Хет-трик на счету Сердара Азмуна, дубль сделал Артем Дзюба, еще один мяч на счету Малькома.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил третье чемпионство подряд, разгромив «Локомотив».