Матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен из-за беспорядков

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен. Ранее из-за беспорядков в Манчестере начало матча было отложено на неопределенное время.

Перед матчем с «Ливерпулем» болельщики манкунианцев продолжили акцию протеста против руководства клуба. Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляют по полю, запускают файеры и поджигают дымовые шашки.

Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был начаться в 18:30 по московскому времени. Манкунианцы на четыре очка опережают идущий третий «Лестер» и имеют игру в запасе. В случае победы в этом матче «Ливерпуля», «Манчестер Сити» станет недосягаем для конкурентов и досрочно станет чемпионом Англии уже сегодня.

Новая дата матча пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что фанаты «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем» прорвались на поле «Олд Траффорд».