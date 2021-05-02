Фанаты «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем» прорвались на поле «Олд Траффорд»
Перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» болельщики манкунианцев продолжили акцию протеста против руководства клуба. Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем с мерсисайдцами.
Сейчас болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляют по полю, запускают файеры и поджигают дымовые шашки.
Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30 по московскому времени. Манкунианцы на четыре очка опережают идущий третий «Лестер» и имеют игру в запасе. В случае победы в этом матче «Ливерпуля», «Манчестер Сити» станет недосягаем для конкурентов и досрочно станет чемпионом Англии уже сегодня.
Ранее сообщалось, что форварду «МЮ» Рашфорду после Евро-2020 может понадобиться операция на плече.
�� BREAKING: Protesting Manchester United fans have broken into Old Trafford now #mufc #mujournal pic.twitter.com/Hoob978Q74— United Journal (@theutdjournal) May 2, 2021