Нападающий Александр Кокорин 3 мая вернется в общую группу «Фиорентины». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 30-летний россиянин сможет помочь своей команды в оставшихся матчах нынешнего сезона итальянской Серии А.

Напомним, что за «фиалок» форвард провел три матча в текущем первенстве чемпионата Италии. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.



Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает 14 место, набрав 34 очка. В следующем туре «фиалки» встретятся с «Болоньей». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

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