Роднина нелестно отозвалась о совместной работе с Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина нелестно отозвалась о совместной работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, несколько раз после перехода у нее возникали истерические припадки.

«Когда я ушла к Тарасовой, то несколько раз у меня были истерики — правильно ли я сделала? Меня что-то раздражало. Тарасова была еще совсем молодым специалистом в то время, может, из-за этого я ее и не особо считала своим тренером. Компаньоном по работе — да, но не тренером.

Я пришла с таким багажом знаний в технике, методике и тактике, что она даже рядом не стояла», — сказала Роднина.

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