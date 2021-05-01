Хореограф группы Тутберидзе Железняков дал совет Трусовой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, дал совет Александре Трусовой, передает «Спорт-Экспресс».

«Ей нужно скинуть с себя эту глупую ответственность, что «я ракета». Вот я ракета, поэтому должна пойти и прыгнуть пять четверных. Убиться, но прыгнуть», — сказал Железняков.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев высказался о переходе Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.