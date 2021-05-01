Ягудин: для Тутберидзе пора строить новый каток, в «Хрустальном» всех не уместить

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин прокомментировал возвращение фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе. Ягудин пожелал удачи Евгению Плющенко, под чьим руководством ранее работала Трусова, а также заметил, что для Тутберидзе скоро понадобиться строить новый каток, чтобы хватило места всем ее подопечным.

«Я и раньше высказывался, когда спортсмены уходили к Плющенко. Придерживаюсь мнения, что все покажут будущие соревнования. Они продемонстрируют правильность или неправильность того или иного перехода. Сейчас хочу пожелать Жене продолжать работу несмотря ни на что и все-таки попытаться вырастить своих чемпионов.

Что касается Тутберидзе, это лучший тренер и просто мастер своего дела. И мы видим, что к ней возвращаются не просто так. Также я думаю, что в сложившейся ситуации для Тутберидзе, наверное, пора строить новый каток. Потому что на одном «Хрустальном» столько фигуристов — я просто не представляю, как их всех там уместить», — сказал Ягудин «Газете.Ru».

О прекращении сотрудничества с Трусовой объявил сам Плющенко. Он рассказал, что соглашение было решено не продлевать по обоюдному согласию. Александра не только вернулась к Тутберидзе, но и уже провела первую тренировку в «Хрустальном».

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев не удивился возвращению Трусовой к Этери Тутберидзе.