Женская сборная России выиграла первый матч на чемпионате мира по керлингу

Женская сборная России по керлингу выиграла первый матч на чемпионате мира в Калгари.

В стартовом поединке россиянки одолели национальную команду Германии со счетом 8:4. В составе России выступают скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В следующем поединке российская команда сразится с керлингистками из Южной Кореи.

Стоит отметить, что чемпионат мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Пекине. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду, которая состоится в 2022 году, необходимо завершить мировое первенство в шестерке лучших команд.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что организация получила приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Функционер заявил, что в состав российской делегации могут войти более 150 человек.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.