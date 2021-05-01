Форвард «Авангарда» Чинахов продолжит карьеру в «Коламбусе»

Российский нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — он будет выступать в клубе «Коламбус Блю Джекетс».

Об этом проинформировал агент игрока Шуми Бабаев.

«Мы рады и с гордостью сообщаем, что после победы в Кубке Гагарина с омским «Авангардом» Егор Чинахов вместе с нами и его семьей, мамой Мариной и сестрой Татьяной решил продолжить свою карьеру в клубе «Коламбус», — написал агент в своем Twitter.

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 21 матче за «Авангард», забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. Вместе с омской командой Чинахов стал обладателем Кубка Гагарина — в финальной серии турнира команда встречалась с московским ЦСКА, итоговый счет противостояния был 4 - 2 в пользу «Авангарда».

Ранее сообщалось, что нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский извинился за нецензурный заряд про ЦСКА, который прозвучал из его уст после победы в финале Кубка Гагарина. Соответствующий пост хоккеист опубликовал в Instagram.