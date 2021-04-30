Камоцци назвал игроков, которые благодаря ему пришли в «Спартак»

Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци назвал игроков, которые благодаря ему пришли в команду, передает «Матч ТВ».

«У игроков, которых я предложил купить, таких как Александр Соболев, Джордан Ларссон, Наиль Умяров и Виктор Мозес, сейчас все хорошо. Поэтому я очень рад за них», — сказал Камоцци.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался о возможном назначении Роберто Де Дзерби на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона.