Сборная России вышла в плей-офф юниорского чемпионата мира

Юниорская сборная России по хоккею вышла в плей-офф юниорского чемпионата мира после победы над сверстниками из Германии в третьем матче группового этапа со счетом 6:1.

В четвертьфинал турнира выходят по четыре лучшие команды из двух групп. уже определены все участники плей-офф.

Россия выступает в группе B, вместе с национальной командой место в плей-офф обеспечили США, Чехия и Финляндия. Сборная Германии на групповом этапе проиграла три встречи и досрочно заняла последнее место, лишившись шансов на плей-офф.

Группу А в четвертьфинале представят сборные Белоруссии, Канады, Швеции, Швейцарии. Также в этой группе выступает Латвия, однако, как и Германия, она потерпела три поражения и оказалась последней.

На групповом этапе командам осталось провести еще один поединок, Россия сыграет с чешской сборной.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Штеффен Цише высоко оценил игру российского нападающего Матвея Мичкова после матча команд в рамках группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею.