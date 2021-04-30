Варламов вышел на первое место по количеству шатаутов в текущем сезоне НХЛ

Российский голкипер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов вышел на первое место по количеству шатаутов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 29 на 30 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» переиграли со счетом 4:0 «Нью-Йорк Рейнджерс». Варламов оформил в этом поединке шатаут, отразив 25 нанесенных по своим воротам бросков.

Для Варламова это шестой «сухой» матч в сезоне. Варламов вышел на чистое первое место в НХЛ по этому показателю, обогнав Андрея Василевского «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Филиппа Грубауэра («Колорадо Эвеланш») и Марка-Андре Флери («Вегас Голден Найтс») — у всех них по пять «сухарей».

В нынешнем регулярном чемпионате Варламов сыграл 32 матча и одержал 18 побед, в среднем за игру отражая 92,6% бросков.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Айлендерс».