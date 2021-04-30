«Манчестер Юнайтед» повторил 57-летнее достижение «Реала» в еврокубках, сообщает Opta.

В первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ромой». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Оле-Гуннара Сульшера. Примечательно, что после первого тайма английский клуб уступал со счетом 1:2.

Английский клуб стал первой командой, которая сумела забить шесть мячей в полуфинале еврокубка. Последний раз подобное удавалось «Реалу» в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов сезона-1963/64 (против «Цюриха», 6:0).

Примечательно, что также «красные дьяволы» оформили шесть голов в еврокубковом матче впервые с апреля 2007 года. Тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:1 обыграл «Рому».

В следующем туре чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» 2 мая, а 6 числа проведет ответный поединок с «Ромой» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани установил рекорд Лиги чемпионов и Лиги Европы.