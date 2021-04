Мичков оформил лакросс-гол в матче России с Германией на ЮЧМ

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков оформил лакросс-гол в третьем матче группового этапа юниорского чемпионата мира против национальной команды Германии.

Видеозапись заброшенной шайбы доступна в Twitter-аккаунте Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Мичков забросил шайбу в стиле лакросс на первой минуте второго периода, сделав счет 2:0.

Примечательно, что затем форвард забросил еще две шайбы.

Матч продолжается, во втором периоде сборная России ведет со счетом 4:0.

После двух туров юниорская сборная России имеет в своем активе три очка и занимает четвертое место в группе B. Команда Германии в двух матчах очков не набрала и занимает последнюю строчку.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб во главе с Альбертом Лещевым определился с составом юниорской сборной России на матч 3-го тура группового раунда чемпионата мира — 2021 с Германией. Место в воротах с первых минут займет Сергей Иванов.

