Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Айлендерс».
Российский голкипер победившей команды Семен Варламов оформил в этом поединке шатаут, отразив 21 нанесенный по своим воротам бросок.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал и заработал одно двухминутное удаление. Форвард Павел Бучневич отличиться также не смог и дважды был отправлен на скамейку штрафников на две минуты.
Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рейнджерс». Российский голкипер 16 из последних 19 матчей начинал в стартовом составе.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4
0:1 — Комаров (Эберле, Ледди), 06:27;
0:2 — Вальстрём (Нельсон, Бейли), 12:39;
0:3 — Бовиллье (Мейфилд, Нельсон), 21:03;
0:4 — Барзал (Мейфилд), 54:26.