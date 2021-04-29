Тренера «Барселоны» могут дисквалифицировать на два матча

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может пропустить матч 35-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает газета AS.

По информации источника, наставнику сине-гранатовых грозит двухматчевая дисквалификация за прямую красную карточку, которую он получил за споры с судьей в матче 33-го тура Примеры с «Гранадой» (1:2). Отмечается, что Куман назвал арбитра «этот персонаж».

2 мая «Барселона» сыграет на выезде с «Валенсией», а 8 мая примет на своем поле «Атлетико».

Ранее «Барселона» уступила «Гранаде» и упустила шанс стать единоличным лидером испанской Примеры. После 33-х туров каталонцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице Примеры и имеет в своем активе 71 балл. Столько же имеется в активе мадридского «Реала», а лидером чемпионата остается «Атлетико», набравший в 33-х матчах 73 балла. «Гранада» набрала 45 очков и сохранила за собой восьмую строчку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.