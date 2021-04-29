Тренер «Барселоны» удивился своему удалению в матче с «Гранадой»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче 33-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (1:2). По ходу встречи наставник каталонцев получил прямую красную карточку за споры с арбитром и был удален с тренерского мостика. Матч он досматривал с трибуны «Камп Ноу».

«Мы доминировали в этом матче, но не стали забивать второй мяч, находясь в состоянии душевного спокойствия. В итоге это стоило нам очков. Это неутешительный результат, очень тяжелый. Воскресный матч с «Валенсией» станет решающим в этом сезоне для нас. Что касается удаления, то я не сделал ничего, что запрещено правилами. Я никак не оскорблял судью», — сказал Куман на пресс-конференции.

По информации Marca, тренер «Барселоны» назвал судью «этим персонажем».

Ранее «Барселона» уступила «Гранаде» и упустила шанс стать единоличным лидером испанской Примеры. После 33-х туров каталонцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице Примеры и имеет в своем активе 71 балл. Столько же имеется в активе мадридского «Реала», а лидером чемпионата остается «Атлетико», набравший в 33-х матчах 73 балла. «Гранада» набрала 45 очков и сохранила за собой восьмую строчку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.