В Англии хотят останавливать матчи во время Рамадана ради игроков-мусульман

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает возможность введения корректив в регламент турнира ради футболистов-мусульман.

По информации Sky Sports, лига обратилась к арбитрам с призывом обсудить идею делать паузу в вечерние матчи чемпионата во время Рамадана, чтобы игроки, которые являются последователями ислама, могли произвести прием пищи и воды.

На данный момент такой жест со стороны команд и судей не является запрещенным, однако остановка матча происходит лишь при предварительной договоренности между участниками конкретного матча. В АПЛ уже имеется прецедентный случай, когда игра была приостановлена, чтобы футболисты-мусульмане могли принять пищу. Эпизод произошел 26 апреля во время матча 33-го тура Премьер-лиги между «Лестером» и «Кристал Пэлас» (2:1), когда главный арбитр встречи Грэм Скотт приостановил игру, и в момент паузы защитник «лис» Уэсли Фофан и хавбек «Кристал Пэлас» Шейку Куйяте выпили энергетический напиток.

Месяц Рамадан начался 12 апреля и завершится 12 мая.