РФС вводит пожизненную дисквалификацию за доведение клубов до банкротства

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил об изменениях в регламенте организации, касающихся ситуаций с потерей клубами профессионального статуса.

«Внесли изменения в регламент РФС. Приняли решение об ужесточении ответственности в отношении лиц, которые участвуют в управлении клубами в случае утраты клубами профессионального статуса. Это предполагает пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности», — сказал Дюков после заседания Исполкома РФС.

После заседания Исполкома РФС 29 апреля, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил пожизненное отстранение от работы арбитра Михаила Вилкова.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС в ситуации с «Чертаново» не участвует.