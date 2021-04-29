Президент РФС Дюков: по событиям в «Чертаново» обратитесь в правоохранительные органы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуации вокруг футбольного клуба «Чертаново», где накануне прошли обыски, а экс-руководителей вызвали на допрос в Следственный комитет, после чего они были задержаны.

«По событиям в «Чертаново» вам лучше обратиться в правоохранительные органы. РФС в этом не участвует», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

28 апреля в академии «Чертаново» прошел обыск, после которого бывший директор Николай Ларин и спортивный директор Сергей Хабаров были доставлены в отделение полиции.

«Речь сейчас идет о двух уголовных делах: по статье хищение и превышение должностных полномочий», — сообщил источник «Чемпионату».

Ларин ушел из «Чертаново» 30 марта. Хабаров с 2019 года возглавлял футбольную школу «Смена».

Ранее сообщалось, что стала известна причина задержания бывшего директора и спортивного директора «Чертаново».