Месси готов понизить свою зарплату в «Барселоне» на 50 процентов

«Барселона» предприняла очередную попытку уговорить своего лидера Лионеля Месси продлить контракт, который истекает этим летом. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, президент клуба Жоан Лапорта встретился с отцом футболиста Хорхе Месси. В ходе встречи стороны выразили желание продолжить сотрудничество.

Президент «Барселоны» попросил Месси пойти на компромисс по зарплате, поскольку сейчас финансовое положение клуба не слишком благополучное. Также в скором времени «Барселону» ждет полноценный и долгий аудит.

В ходе переговоров выяснилось, что Лионель готов пойти на снижение нынешней зарплаты на 50 процентов, если клуб подпишет с ним соглашение, которое будет предусматривать последующий переезд в MLS и роль представителя клуба в США. После возвращения из Штатов 33-летний аргентинец хочет получить должность в структуре «Барселоны».

Недавно семья Месси купила квартиру в Майами за $7,3 млн. Недвижимость была приобретена компанией, принадлежащей отцу Лионеля Хорхе Месси.

Ранее сообщалось, что семья Месси купила квартиру в Майами за $7,3 млн.