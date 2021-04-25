Семья Месси купила квартиру в Майами за $7,3 млн

Семья нападающего ккаталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси купила квартиру в Майами за $7,3 млн. Об этом сообщает The Real Deal.

По информации источника, родственники 33-летнего южноамериканца выкупили весь девятый этаж элитного комплекса Regalia на Коллинз-авеню. Недвижимость была приобретена компанией, принадлежащей отцу Лионеля Хорхе Месси.



В новом жилище Месси есть четыре спальни, четыре ванных комнаты, винный холодильник на тысячу бутылок и 640 квадратных метров террасы.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании шестикратный обладатель приза «Золотой мяч» провел 29 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее московский «Спартак» отреагировал на слова игрока английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который заявил, что не помнит разгрома красно-белых в матче Лиги чемпионов.