Игрок НБА оштрафован на $ 50 тыс за посещение стриптиз-клуба
Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер оштрафован на $ 50 тыс за нарушение протокола по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса.
По информации Hoopsrumors, 20-летний игрок нарушил протокол по коронавирусу 19 апреля, посетив стрип-клуб в Майами вместе с одноклубником Стерлингом Брауном.
В тот же день Браун подвергся нападению, получив удар бутылкой по голове. Стерлинг получил рваные раны на лице после удара бутылкой по голове.
«Не будь Браун столь физически крепким и стойким, он мог бы не выбраться из той тяжелой ситуации в воскресенье. Стерлинг мог погибнуть», – сообщил свидетель проишествия.
Санкции к Стерлингу применяться не будут, так как 26-летний баскетболист не играет с 10 апреля из-за травмы колена.
Ранее сообщалось, что 19-летний баскетболист погиб в аварии.