Пророчили большое будущее в НБА: 19-летний баскетболист погиб в аварии

О гибели Терренса Кларка стало известно 22 апреля. Молодой человек скончался в возрасте 19 лет в результате травм, полученных в автомобильной аварии. Виновником ДТП был сам спортсмен.

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В Департаменте дорожного движения полиции Лос-Анджелеса подтвердили, что трагедия произошла примерно в 2:10 по тихоокеанскому времени на проспекте Виннетка. Кларк на высокой скорости проехал на красный свет, врезался в другую машину, после чего продолжил движение до столкновения с дорожным столбом и кирпичной стеной. Сообщается, что, находясь на рулем, он не был пристегнут.

Источники также пишут, что кроме баскетболиста в его транспортном средстве никого не было, а водитель другого участвовавшего в ДТП автомобиля не пострадал. В сеть попали кадры с места случившегося:

Video Of Terrence Clark Car Crash pic.twitter.com/VJB2TMP9nG — Stephen Curry Burners (@CurrysBurners) April 23, 2021

Кларк получил серьезные повреждения и был экстренно госпитализирован в местную больницу, но вскоре скончался. Мать спортсмена находилась рядом с ним в момент его смерти.

Спортсмен выступал на позиции защитника и считался одним из самых перспективных баскетболистов США. С 2019 года он представлял команду Университета Кентукки — Kentucky Wildcats, отклонив до этого предложения Бостонского колледжа и Университетов Дьюка, Мемфиса, Техаса и Калифорнии. Незадолго до гибели Кларк и еще один проспект, его одноклубник Брэндон «Би Джей» Бостон-младший, ехавший следом за ним за мгновения до аварии, подписали контракты с агентством Klutch Sports и с марта готовились к предстоящему драфту Национальной баскетбольной лиги (НБА) 2021 года, где Терренса, как ожидалось, выбирали бы во втором раунде.

«Я совершенно разбит и болен. Молодой человек, которого мы все любим, слишком рано лишился своей жизни. Терренс был хорошим ребенком, тем, у которого была своя индивидуальность, улыбка и радость. Люди тянулись к нему, и сейчас нам всем трудно понять, что мы потеряли его. Мы все в шоке. Товарищи по команде и братья Терренса абсолютно опустошены. Сейчас я еду в Лос-Анджелес, чтобы быть с его матерью и братом, чтобы помогать, где могу. Это будет трудный период для всех тех, кто знает и любит Терренса. Да упокоится он с миром», — заявил тренер Kentucky Wildcats Джон Калипари.

Кларк дебютировал в команде Кентукки в ноябре прошлого года. В предыдущем сезоне первокурсник набирал в среднем десять очков и три подбора в первых семи играх Кентукки, включая рекордные в карьере 22 очка в проигрышной встрече с Технологическим институтом Джорджии. Несмотря на то что он пропустил большую часть сезона-2020/21 из-за травмы ноги, Кларк продолжал быть в рейтингах игроков с большим будущем.

На гибель Кларка отреагировали многие представители НБА, включая форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, который тоже является клиентом Klutch Sports.

«Покойся с миром, племянник», — написал Джеймс в Instagram.

Кларк был уроженцем Бостона, его имя было хорошо известно в местной команде НБА. В день смерти Терренса «Селтикс» обыграли «Финикс», но, по словам главного тренера «Бостона» Брэда Стивенса, ему и игрокам было не до матча.

«Я услышал новости о Кларке, когда шел по коридору. Не уверен, что сейчас я хочу говорить об игре. Терренс — ребенок из Бостона. Эти дети важны для нас. Вы знаете, я никогда не встречал его, но знаю, что мой сын очень уважает его. Трудно говорить о баскетбольном матче в той атмосфере, что сейчас», — прокомментировал случившееся он.

В то время как Стивенс лично не знал Кларка, его игроки Джейсон Тейтум и Джейлен Браун недавно тренировались вместе с молодым баскетболистом. После этого Браун охарактеризовал Кларка как «суперталантливого ребенка, которого ждет светлое будущее».

У Кларка остались родители, Осмин Кларк и Адриан Бриггс, а также трое его братьев и сестер — Татьяна Грей, Гэвин Кларк и Мэдисон Эдрианн.