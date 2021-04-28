КДК РФС отменил красную карточку хавбека ЦСКА Ахметова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую он получил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», сообщает Sport24.

Об этом проинформировал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«На основании вердикта ЭСК в соответствии с пунктом 2. Часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче «Спартак» — ЦСКА и отменить ошибочно примененное удаление к футболисту ЦСКА Ахметову», — заявил Григорьянц.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭКС РФС) признала ошибочным удаление полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом — «Спартаком».