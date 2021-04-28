В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к Де Дзерби

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов выскзался о возможном назначении Роберто Де Дзерби на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в клубе никогда не рассматривали итальянского специалиста в качестве замены уходящему по итогам чемпионата Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкий наставник красно-белых объявил о непродлении контракта с клубом 16 декабря 2020 года по окончании матча против петербургского «Зенита».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского Томас Тухель высказался об игре нападающего Тимо Вернера в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».