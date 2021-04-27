«Локомотив» не обращался на «Арену Химки» по поводу проведения матча с «Динамо»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов высказался о возможном проведении матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» на подмосковном стадионе. «Железнодорожники» были наказаны матчем на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейсткой комнате перед и после матча со «Спартаком».

«Официального обращения от «Локомотива» пока не было. Посмотрим, выберет ли клуб наш стадион. Не могу сказать, что мы не держим этот возможный матч, что мы не готовимся. Если официальное обращение на бланке поступит, то возражать мы не станем. Будем обсуждать технические детали, условия и готовиться к матчу», — сказал Устинов «Чемпионату».

Напомним, «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться.

Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле. 16 апреля сообщалось, что красно-белые направили в РФС еще два письма по поводу инцидента, но глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации никаких новых писем от «Спартака» не получали.

«Локомотив» же попробовал оспорить решение КДК о проведении домашнего матча на нейтральном поле, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что РФС отклонил апелляцию «Локомотива» по «делу Сухины».