РФС отклонил апелляцию «Локомотива» по «делу Сухины»

27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отклонить апелляцию «Локомотива» по «делу Станислава Сухины».

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК «Локомотив» от 16 апреля 2021 года в силе», — сказано в сообщении на официальном сайте РФС.

Напомним, «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле. 16 апреля сообщалось, что красно-белые направили в РФС еще два письма по поводу инцидента, но глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации никаких новых писем от «Спартака» не получали.

«Локомотив» же попробовал оспорить решение КДК о проведении домашнего матча на нейтральном поле, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подал апелляцию на решение КДК о матче на нейтральном поле.