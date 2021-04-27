Стали известны стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»

В 22:00 по московскому времени в Мадриде начнется первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси».

Стали известный стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Милитао, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Пулишич, Вернер.

Ранее стало известно, что «Реалу» могут грозить санкции от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что мадридцы входили в число основателей Суперлиги, а президент «сливочных» Флорентино Перес является главой турнира. По мнению западных СМИ, клуб может быть исключен из Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Челси» также объявил об участии в Суперлиге, но затем отказался от участия в турнире. По отношению к английским клубам никаких санкций применять УЕФА не намерен.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Челси».