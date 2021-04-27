Неймар рассказал, что переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта почти завершены

Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о том, что переговоры о продлении контакта с французским клубом почти завершены Бразилец отметил, что счастлив в клубе и не хотел бы ничего менять.

Соглашение форварда с парижанами действует до лета 2022 года.

«Ведём переговоры с «ПСЖ». Мы не торопимся. Все почти решено. Я спокоен, потому что действительно счастлив в «ПСЖ». Что касается болельщиков, я больше всего жду момента, когда они вернутся на трибуны», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Неймар перешел в «ПСЖ» за €222 млн. В текущем чемпионате Франции нападающий принял участие в 14 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе «гол+пас».

Ранее сообщалось, что Главный тренер «ПСЖ» рассказал о противостоянии с Гвардиолой в полуфинале ЛЧ.