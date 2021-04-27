Составы сборных на чемпионат Европы — 2020 будут расширены

Заявки сборных-участниц чемпионата Европы по футболу — 2020 будут расширены с 23-х футболистов до 26, сообщает британская газета Times.

Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оно связано с тем, нагрузка на футболистов увеличилась в связи с пандемией коронавирусной инферкции.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне и один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что официальный аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге в Instagram провел шуточную церемонию «Оскара». Стоит отметить, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и глава «Ювентуса» Андреа Аньелли были награждены за лучший короткометражный фильм. Имеется в виду провал с созданием Европейской Суперлиги. Турнир просуществовал всего несколько дней.