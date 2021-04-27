Экс-тренер сборной России высказался о борьбе за путевку в ЛЧ

Экс-тренер сборной России Борис высказался о борьбе за путевку в Лигу чемпионов в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Я считаю, что борьба за второе место ещё не закончена. «Локомотив» может неожиданно оступиться в одном из оставшихся матчей чемпионата. Я бы не стал говорить, что здесь все понятно», — сказал Игнатьев.

Напомним, в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 52 очка. В следующем туре красно-зеленые сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Спартак» расположился на третьей строчке в таблице, имея в активе 50 баллов. В следующем матче команда Доменико Тедеско сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 3 мая в 16.30 по московскому времени.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин призвал российские клубы больше доверять российским тренерам.