Судья Вилков предложил Слуцкому подраться с арбитром Федотовым

Футбольный судья Михаил Вилков предложил устроить бой между тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким и арбитром Игорем Федотовым, передает «Чемпионат.com».

«Слуцкий давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. У меня есть предложение: раз бой Федотов — Широков не состоялся, то бой Федотов — Слуцкий выглядит очень перспективно», — сказал Вилков.

Также Вилков вспомнил, что Слуцкий ударил судью, когда он был тренером волгоградской «Олимпии».

9 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порадовался решению главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить от футбола арбитра Михаила Вилкова.