Тарасенко забросил четвертую шайбу в сезоне в НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, проходившая на арене «Энтерпрайз-центр», завершилась со счетом 4:1 в пользу местной команды.
В составе победителей гол на свой счет записал российский нападающий Владимир Тарасенко. Для форварда, стартовавшего в сезоне из-за травмы только полтора месяца назад, эта шайба стала четвертой в нынешней регулярке. Всего на счету Тарасенко 13 (4+9) набранных очков в 22 матчах.
Одноклубник Тарасенко Иван Барбашев и нападающий «лавин» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились, оба заработав показатель полезности 0.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ. Второй звездой стал Артемий Панарин, третьей — Семен Варламов.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:1
1:0 – Тарасенко (Крюг, Хоффман) – 09:25' (5x4)
2:0 – Шенн (О'Райлли, Перрон) – 13:34'
3:0 – Перрон (Фолк, О'Райлли) – 27:02'
3:1 – Маккиннон (Ландеског, Бураковски) – 28:24' (5x4)
4:1 – Томас (Перрон, Сканделла) – 30:53'