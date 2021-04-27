Тарасенко забросил четвертую шайбу в сезоне в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на арене «Энтерпрайз-центр», завершилась со счетом 4:1 в пользу местной команды.

В составе победителей гол на свой счет записал российский нападающий Владимир Тарасенко. Для форварда, стартовавшего в сезоне из-за травмы только полтора месяца назад, эта шайба стала четвертой в нынешней регулярке. Всего на счету Тарасенко 13 (4+9) набранных очков в 22 матчах.

Одноклубник Тарасенко Иван Барбашев и нападающий «лавин» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились, оба заработав показатель полезности 0.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ. Второй звездой стал Артемий Панарин, третьей — Семен Варламов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:1

1:0 – Тарасенко (Крюг, Хоффман) – 09:25' (5x4)

2:0 – Шенн (О'Райлли, Перрон) – 13:34'

3:0 – Перрон (Фолк, О'Райлли) – 27:02'

3:1 – Маккиннон (Ландеског, Бураковски) – 28:24' (5x4)

4:1 – Томас (Перрон, Сканделла) – 30:53'