«Команда способна дать ему толчок»: Чепиков оценил решение Логинова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал решение Александра Логинова, который ушел с самоподготовки и будет готовиться к олимпийскому сезону вместе с национальной командой.

«Да, Логинов стал чемпионом мира, будучи на самоподготовке. Но потом результаты начали снижаться. Ему требуется дополнительный стимул, толчок. Как раз команда способна Александру его дать. Там тебе просто не позволят растерять какие-то скоростные качества. В сборной постоянно проводятся контрольные тренировки и выше концентрация. К тому же команда — это не только тренер, но и его помощники, врач, люди, которые ведут тебя по дистанции и снимают технику бега на видео», — сказал Чепиков в интервью RT.

Логинов начнет подготовку к новому сезону вместе со сборной. До этого на протяжении нескольких сезонов спортсмен занимался индивидуальной подготовкой, что могло послужить одной из причин неудачного выступления на протяжении сезона-2020/21.

О том, что с самоподготовкой закончено, заявил сам Логинов, который отметил, что в составе команды будет проще работать над слабыми и сильными сторонами.

Подготовка к следующему сезону является очень важной как минимум потому, что в 2022 году в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры. Логинов подчеркнул, что перед стартом нового сезона предстоит большой объем работы.

Ранее сообщалось, что биатлонист Логинов откажется от индивидуальной подготовки перед Играми-2022.