«Пройдет продуктивно»: Логинов начнет подготовку со сборной

Российский биатлонист, лидер национальной команды Александр Логинов начнет подготовку к новому сезону вместе со сборной. До этого на протяжении нескольких сезонов спортсмен занимался индивидуальной подготовкой, что могло послужить одной из причин неудачного выступления на протяжении сезона-2020/21.

О том, что с самоподготовкой закончено, заявил сам Логинов, который отметил, что в составе команды будет проще работать над слабыми и сильными сторонами.

«Собираюсь ли я готовиться индивидуально? Нет, в любом случае буду делать это с командой, чтобы работать над сильными и слабыми сторонами друг друга. Надо, чтобы каждый подтягивал каждого. Сейчас ведутся разговоры о планах подготовки. Думаю, все пройдет достаточно продуктивно», — приводит слова биатлониста «Матч ТВ».

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Подготовка к следующему сезону является очень важной как минимум потому, что в 2022 году в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры. Логинов подчеркнул, что перед стартом нового сезона предстоит большой объем работы. Прошлый сезон лидер сборной России фактически провалил, об этом свидетельствовал и заключительный турнир – национальный чемпионат. Ему не удалось завоевать ни одной медали, его подвела как стрельба, так и ход – большое количество промахов и медленная скорость не позволили ему бороться за пьедестал даже среди россиян.

«Очень важным будет следующий сезон. Буду готовиться, пахать, пахать и еще раз пахать. Сейчас надо вернуться домой, времени на разгрузку уже нет.

Буду готовиться к майским сборам, чтобы приехать на них готовым, не в разобранном состоянии и с позитивными мыслями на предстоящий сезон», — заключил он.

Логинов в составе национальной команды под руководством Юрия Каменского отправился на Камчатку, где проходит тренировочный сбор, который завершится 29 апреля. В состав сборной также вошли Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Михаил Первушин и Андрей Вьюхин. Также вместе с Каминским будет готовиться Карим Халили, хотя до последнего момента это было под вопросом.

Об этом рассказал личный тренер спортсмена Егор Сорин. До этого Халили оставался на самоподготовке, однако теперь решение изменено. Связано это в первую очередь с тем, что глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что право на индивидуальную подготовку к новому сезону остается только у Логинова.

При этом Сорин и Халили работали вместе с 2019 года. В сезоне-2020/21 биатлонист впервые попал в состав сборной России на Кубок мира, где по итогу стал 46-м в общем зачете. На чемпионате мира в словенской Поклюке спортсмен завоевал бронзовую медаль в эстафете. В индивидуальной гонке он занял шестое место, в спринте — 64-е, в результате чего не попал в гонку преследования, в масс-старте оказался 20-м.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, говоря о самоподготовке спортсменов, отметил, что нет ничего удивительного в том, что тренироваться к сезону индивидуально разрешили только Логинову, который является лидером команды. В свою очередь Халили – молодой спортсмен, которому еще нужно дорасти до такого уровня.

«Никаких двойных стандартов тут нет. Нужно в каждом конкретном случае учитывать особенность спортсмена, его индивидуальность. Александр Логинов – лидер сборной, даже с учетом того, что в этом сезоне он выступал не самым лучшим образом. Александр в прошлом году становился чемпионом мира, конечно, он имеет право выбора. А Карим Халили ещё далек от этого уровня и, естественно, такого права не имеет.

Да даже Елисеев и Латыпов, я считаю, не могут решать, уходить на самоподготовку или нет. Вот когда завоюют звание чемпиона мира, тогда можно будет говорить о чем-то, а на сегодняшний день у них просто нет такого права»,

— цитирует Васильева «Спорт день за днем».

Первый этап Кубка мира сезона-2021/22 стартует в финском Контиолахти 27 ноября. Однако дата пока является предварительной, перед началом сезона еще возможны изменения.