Умерла трехккратная олимпийская чемпионка Тамара Пресс

На 84-м году жизни скончалась Тамара Пресс трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

На Играх XVII Олимпиады 1960 года в Риме (Италия) Тамара Пресс завоевала золотую медаль в толкании ядра и серебряную медаль в метании диска. А на Играх XVIII Олимпиады 1964 года в Токио (Япония) она выиграла золото в обеих дисциплинах.

Тамара Пресс — трехкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР в метании диска и толкании ядра. Неоднократно устанавливала мировые и олимпийские рекорды.

По завершении спортивной карьеры Тамара Пресс занималась тренерской и научной работой. Длительное время являлась заместителем председателя российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов. Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Возглавляла попечительский совет Современного музея спорта в Москве. Автор книг «Цена победы» и «Нелегкая эта атлетика».

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