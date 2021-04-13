Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

Главный врач московского футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили скончался в возрасте 66 лет, сообщается на странице команды в Twitter.

«Динамо» выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что место прощания и дата похорон будут объявлены позднее.

Ярдошвили — заслуженный врач Росси. Он входил в медицинский совет Российского футбольного союза (РФС).

Специалист работал с бело-голубыми с 1982 по 1988 год, а в 2016-м он стал главным врачом «Динамо». До этого специалист возглавлял медицинскую службу московского ЦСКА, а с 1998 по 2012 год входил в медицинский штаб в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в столичном «Локомотиве». Также врач работал в ватерпольном «Динамо» на протяжении двух лет.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет.