Бойкова и Козловский: до Москвиной дошла информация, что в июле мы якобы переходим к Мозер

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в паре, прокомментировали информацию о том, что могут покинуть клуб Тамары Москвиной и перейти в группу Нины Мозер.

«Какое-то время назад Тамара Николаевна как наш тренер честно провела с нами разговор на тему того, что к ней поступила информация, что в июле — параллельно с открытием катка Нины Мозер — мы переходим кататься в группу к Нине Михайловне. Я и Саша даже не знали, как на это реагировать, — рассказал Козловский в прямом эфире Instagram. — Мы в принципе не знали об открытии ее катка и никогда не связывались с Мозер.

Мы поговорили с Тамарой Николаевной, но после этого все равно продолжилось распространение этой ложной информации.

Поэтому мы хотели бы заявить, что никуда не уходим и продолжаем работу в клубе Тамары Николаевны Москвиной. Свою олимпийскую подготовку будем проводить в группе Москвиной.

Мы хотели бы избежать срывов и провокаций в связи с предстоящим олимпийским сезоном и сохранить целостность коллектива».

«Мы считаем, что олимпийский сезон — не время для экспериментов, поэтому мы остаемся у Тамары Николаевны», — добавила Бойкова.

Бойкова / Козловский являются чемпионами Европы и чемпионами России — 2020.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала желание Этери Тутберидзе поработать с парами.