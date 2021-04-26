«У Акинфеева хорошее чувство юмора»: солист группы «Руки вверх» подвел итоги дерби

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков прокомментировал послематчевые слова своего друга Игоря Акинфеева о том, что на нем лежит вина за поражение ЦСКА от «Спартака» в столичном дерби. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

«У него очень хорошее чувство юмора, этим ответом все сказано. Последние матчи Игоря сыграны отлично, и сама команда играла достойно», — сказал Жуков в интервью «Спорт-Экспрессу».

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее экс-игрок «Спартака» прокомментировал удаление Ахметова.