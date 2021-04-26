«Лейпциг» требует от «Баварии» € 30 млн. за переход тренера

Как сообщает Bild главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн договорился с «Баварией» по поводу своего контракта.

Ранее тренер обратился с просьбой к руководству «Лейпцига» расторгнуть действующее соглашение, которое действует до 2023 года, но не встретил понимания. «РБ Лейпциг» не намерен расставаться со своим наставником и требует у «Баварии» отступные в размере € 30 млн.

Нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона и, скорее всего, станет главным тренером сборной Германии.

Конкуренцию «Баварии» за Нагельсманна составит «Тоттенхэм», который не так давно уволил Жозе Моуринью. Преимуществом «Хотспур» должен стать тот факт, что Нагельсманн — давний поклонник «шпор» и всегда хотел возглавить их.

«Лейпциг» в конечном счете будет готов согласиться отпустить тренера, а главным претендентом на освободившийся пост видит Джесси Марша из «Ред Булл Зальцбург», назначение которого не составит труда, учитывая тесные связи клубов, принадлежащих одному концерну.

Ранее сообщалось, что «Бавария» переманивает тренера «Лейпцига».