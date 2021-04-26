Обойдется в €30 млн: «Бавария» переманивает тренера «Лейпцига»

В немецкой Бундеслиге все идет к тому, что главным трансфером лета будет переход не футболиста, а тренера. «Бавария» находится в активном поиске нового наставника команды после того, как нынешний главный тренер Ханс-Дитер Флик объявил о своем желании уйти из клуба по окончании нынешнего сезона несмотря на то, что его контракт действует еще два года. С большой долей вероятности он сменит Йоахима Лёва в сборной Германии, который официально покидает «бундесманшафт» после чемпионата Европы. По одной из версий, Флик мог совмещать должности, однако из-за серьезных разногласий с руководством «Баварии» (в частности, со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем) принял решение подать в отставку.

Генеральный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге в свою очередь находится в хороших отношениях с Фликом и утверждает, что руководство клуба еще обсудит сложившуюся ситуацию с тренером и надеется его сохранить, но, как пишут многочисленные немецкие источники, шансов на это мало.

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В связи с этим «Бавария» обратила внимание на кандидатуру рулевого «РБ Лейпциг» 33-летнего Юлиана Нагельсманна, считающегося одним из самых многообещающих специалистов в Европе. Недавно появились новости о том, что мюнхенский клуб уже даже вступил в переговоры с тренером, но вскоре тот опроверг эти сообщения. Тем не менее имя Нагельсманна в качестве потенциального преемника Флика продолжает фигурировать в СМИ и видится наиболее приоритетным для «Баварии».

Проблемой в возможном назначении является позиция «Лейпцига», который наотрез отказывается отпускать тренера. Нагельсманн подписал контракт с «быками» в 2019-м, закончив плодотворную работу в «Хоффенхайме», и в первый же сезон привел клуб к бронзовым медалям в чемпионате Германии и к полуфиналу Лиги чемпионов. Сейчас «РБ» уже вылетел из главного еврокубкового турнира на стадии 1/8 финала от «Ливерпуля» и идет на второй строчке в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на семь очков — мюнхенцы находятся в одной победе от очередного досрочного чемпионства.

Соглашение с ним у «РБ» рассчитано до 2023 года, что, как пишет Sport1, позволит клуба запросить серьезную неустойку у претендентов на Нагельсманна. По сведениям издания, «Лейпциг» хочет получить €15-20 млн, однако журналист Патрик Бергер уверен, что эта сумма в последние дни возросла до €30 млн.

Самого Нагельсманна, как информирует Бергер, привлекает возможность поработать в «Баварии».

Солидная неустойка может стать преградой для перехода, учитывая сложную финансовую ситуацию в связи с пандемией. Но «Бавария» была одним из единственных грандов, отказавшихся играть в богатой, но уже развалившейся Суперлиге, так что возможности мюнхенцев в вопросе выкупа Нагельсманна расцениваются как широкие. Конкуренцию за подписание тренера «Баварии», как ожидается, составит «Тоттенхэм», который не так давно уволил Жозе Моуринью. Преимуществом «Хотспур» должен стать тот факт, что Нагельсманн — давний поклонник «шпор» и всегда хотел возглавить их. По крайней мере, так утверждают инсайдеры ESPN.

В «Лейпциге», по слухам, понимают неизбежность ухода Нагельсманна если не в «Баварию», то в тот же «Тоттенхэм», хоть и пытаются его удержать. Журналист Leipziger Volkszeitung Гвидо Шефер, говоря о возможном преемнике Нагельсманна в «РБ, написал, что «Лейпциг» в конечном счете будет готов согласиться отпустить тренера, а главным претендентом на освободившийся пост видит Джесси Марша из «Ред Булл Зальцбург», назначение которого не составит труда, учитывая тесные связи клубов, принадлежащих одному концерну.