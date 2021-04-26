Боярский: «Спартак» постепенно сдает позиции

Актер Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА, который прошел в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Победа «Спартака» стала для меня неожиданностью. Вообще не расцениваю их как команду, готовую к борьбе в еврокубках. Они сдают свои позиции. Кроме «Зенита» вообще мало в кого верю», — сказал Боярский.

Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

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