Женское ММА официально признали видом спорта

В Министерстве спорта России женское ММА было признано официальной спортивной дисциплиной. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Теперь занимающиеся ММА россиянки будут официально наравне с мужчинами отбираться в национальную сборную, получат возможность выполнить спортивные мастерские звания.

Президент Союза ММА России назвал факт признания в стране женского ММА долгожданным событием.

«Хочу поздравить всех причастных с этим долгожданным событием, которое стало вехой и важным итогом сложной и кропотливой работы. Отдельное спасибо Минспорту за поддержку нашего вида спорта и возможность развивать на официальном уровне новую дисциплину.

Это вид спорта практикуется во многих других странах. Нашим сборным, конечно, конкурировать на мировом уровне сложнее. Это не значит, что наши девушки слабые. В мире уже 5-8 лет культивируется этот вид спорта, как официальный, ведется отбор. В «тестовом» режиме девушки-спортсменки уже участвовали в чемпионате России в 2019 году, мы возили их на чемпионат Европы и мира. Мы, к сожалению, в этом плане отстаем, но всему свое время. Думаю, что в этом году мы проведем отбор на самом высоком уроне, сформируем женскую сборную по ММА на чемпионат мира и Европы», — передает слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

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