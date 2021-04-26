Гвардиола обошел Лобановского по количеству трофеев

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вышел на чистое третье место среди тренеров по количеству трофеев, обойдя по этому показателю бывшего тренера киевского «Динамо» и сборной СССР Валерия Лобановского.

Напомним, 25 апреля «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в финале Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба.

Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — отличился защитник Эмерик Лапорт.

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, в том числе команда Гвардиолы взяла четыре последних розыгрыша этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоевывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.

Первую строчку по количеству титулов занимает бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Он завоевал 49 титулов. На втором месте расположился экс-наставник донецкого «Шахтера» и петербургского «Зенита» Мирча Луческу (34). Гвардиола выиграл 30 трофеев, а Лобановский — 29.

Ранее «Манчестер Сити» завоевал Кубок английской лиги в четвертый раз подряд.