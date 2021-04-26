Экс-футболист «Спартака» оценил шансы красно-белых и «Локомотива» на второе место в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко оценил шансы красно-белых и «Локомотива» на второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Rusfootball.

«Локомотив» будет играть с «Зенитом». Поэтому «Спартак» будет болеть уже за «Зенит» в этой ситуации. Шансы красно-белых и «железнодорожников» сейчас одинаковы. Борьба будет до последнего тура», — сказал Максим Деменко.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе, набрав 52 очка. В следующем туре красно-зеленые сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Спартак» располагается на второй строчке, имея в активе 50 баллов. 3 мая красно-белые встретятся с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

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