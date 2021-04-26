«Атлетик» с минимальным счетом переиграл «Атлетико» в матче Ла Лиги

В очередном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» с минимальным счетом переиграл мадридский «Атлетико».

Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились нападающий Алехандро Беренгер и защитник Иньиго Мартинес.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил черногорский игрок линии обороны Стефан Савич.

После этого успеха баскский коллектив набрал 41 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

У подопечных Диего Симеоне осталось 73 очка, которые позволили им сохранить за собой лидирующее место. У ближайших преследователей в лице мадридского «Реала» и «Барселоны» в активе по 71 баллу.

Ранее сообщалось, что в матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Болонью» со счетом 5:0.