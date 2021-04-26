Паль опроверг информацию об избиении хоккеиста

Известный актер Александр Паль задержан за избиение опроверг информацию об избиении экс-хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. Об этом сообщает Life.



«Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», — сказал Паль.

Напомним, что по информации РЕН ТВ, бывший спортсмен был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами головы и челюсти. Антипов опознал актера и написал заявление в полицию. Правоохранители задержали нападавших, среди них оказался Паль и двое его друзей.

До этого 32-летний Паль дважды задерживался за участие в несанкционированных акциях. В августе 2019-го года Паль был задержан на Пушкинской площади, тогда на актера тогда завели административное дело.

Кроме того, Паль выкладывал снимки с незаконных массовых мероприятий в своих соцсетях, призывал граждан выходить на пикеты и высказывался в поддержку задержанных за провокации участников акций.

Ранее Паль рассказал о нежелании сниматься в блокбастерах.