Паль рассказал о нежелании сниматься в блокбастерах

Актер Александр Паль накануне премьеры фильма Михаила Сегала «Глубже!» в беседе с РИА «Новости» рассказал, у каких режиссеров хотел бы сниматься.

По словам Паля, среди российских кинематографистов ему наиболее интересны Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, Жора Крыжовников, Алексей Федорченко, Николай Хомерики, а у иностранных ему сняться «вряд ли получится». «Они снимают в основном авторское кино, которое чаще всего говорит о ментальном срезе народа. Едва ли Джим Джармуш или Коэны снимут кино о России. Они возьмут то, о чем знают, и им вряд ли понадобится русский актер», — размышляет он.

При этом в блокбастерах Паль сниматься не хочет. «Наверное, это прибыльно, приносит успех у тинейджеров, но смысла в этом я не вижу», — говорит он.

Фильм «Глубже!», в котором Александр Паль сыграл главную роль, выходит в прокат 22 октября.

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